Düsseldorf: Weihnachtsmärkte bis Silvester so gut wie sicher

Düsseldorfer und Touristen können sich voraussichtlich auf verlängerte Weihnachtsmärkte freuen. Gemeinsam beantragen SPD, CDU und FDP bereits in diesem Jahr die sieben Standorte bis 30. Dezember offen zu halten. Ein Pilotprojekt, das unter anderem SPD-Politiker Philipp Tacer und Schausteller-Sprecher Oliver Wilmering vorgeschlagen hatten. An der Neuerung sollen sich "alle Standbetreiber beteiligen", heißt es in einem gemeinsamen Antrag der drei Fraktionen für den Wirtschaftsförderungsausschuss. Nicht dabei sind die Grünen, die im Rathaus gemeinsam mit SPD und FDP das Ampel-Bündnis bilden.

