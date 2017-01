Düsseldorf: Weihnachtsmärkte vielleicht länger

Die Weihnachtsmärkte könnten ab diesem Jahr nicht schon zum Fest enden, sondern bis zu einem späteren Termin weiterlaufen, möglicherweise bis Silvester. Das Bündnis aus SPD, Grünen und FDP sowie die CDU haben sich darauf verständigt, über die Laufzeit der Märkte zu diskutieren. Sie haben daher die eigentlich schon für gestern geplante Entscheidung im Ordnungs- und Verkehrsausschuss vertagt. Der Beschluss soll aber noch im ersten Quartal fallen, damit die Märkte für die kommende Weihnachtszeit bald geplant werden können.

Der Ausschuss beauftragte die städtische Marketing- und Tourismusgesellschaft DMT, sich bis 2026 weiter um die sieben Märkte in der Innenstadt zu kümmern. In diesem Zusammenhang sollte auch die Laufzeit festgelegt werden. Bislang starten die Märkte am Donnerstag vor Totensonntag, also noch im November, und enden am 23. Dezember. Immer wieder war diskutiert worden, ob eine Verlängerung in die Weihnachtsferien sinnvoll wäre, zuletzt hatte das SPD-Politiker Philipp Tacer gemeinsam mit Schausteller-Sprecher Oliver Wilmering im vergangenen Jahr vorgeschlagen.

Jetzt will die Politik sich zügig eine Meinung bilden. Wie gestern im Ausschuss schon deutlich wurde, sind dafür viele Fragen zu klären. Dazu zählen grundsätzliche Erwägungen: Viele Kirchenvertreter sind zum Beispiel nicht davon angetan, wenn die Märkte immer weiter ausgedehnt werden.

Es ist aber auch unklar, ob wirklich die Mehrheit der Händler eine längere Laufzeit möchte. Zwei Drittel der Stände bieten Kunsthandwerk an, ein Drittel kümmert sich um die Gastronomie. Es ist unklar, ob die Anbieter von Kunstgewerbe ein Interesse daran haben, nach Abschluss des Geschenkekaufs ihre Waren anzubieten. Die DMT hat als Feldversuch den Händlern rund um die Eisbahn in den vergangenen Jahren die Möglichkeit einer Verlängerung eingeräumt, das stieß aber kaum auf Interesse. Die DMT will vor der Entscheidung die Ergebnisse einer Befragung vorlegen.

