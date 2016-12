Düsseldorf: Weiterer Fahrgast steckte mit dem Arm in Stadtbahn-Tür fest

Nach einem am Dienstag bekannt gewordenen, weiteren Rheinbahn-Vorfall an der U-Haltestelle Steinstraße/Königsallee, bei dem der Arm eines Fahrgastes in einer Tür eingeklemmt wurde, soll ein Gutachter klären, was Tram-Fahrer von solchen Vorfällen bemerken können.

Darauf drängte am Dienstag beim Amtsgericht die Anwältin eines Rheinbahnfahrers (49), der sich wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten sollte. Dabei lehnte er mit der Verteidigerin sogar ab, auch nur eine geringe Geldauflage zu akzeptieren. Wie berichtet, war eine Pensionärin (65) aus Oberkassel an derselben Haltestelle in eine ähnlich prekäre Lage geraten, als auch ihr Arm beim Einsteigen in der Bahntür eingeklemmt wurde.

Rechtsanwältin Dörte Müller will eine Fahrlässigkeit des Fahrers nicht gelten lassen. In jeder Station habe er ja nur die Möglichkeit, die Türen für Fahrgäste freizugeben. "Danach läuft alles automatisch", so die Anwältin. Selbst beim Blick in den Außenspiegel habe er bei jenem Vorfall am 20. Januar "nichts bemerkt". Ein 86-jähriger Fahrgast schilderte seine Eindrücke aber anders. Um sich beim Einsteigen in den Waggon hineinzuziehen, habe er den linken Arm ausgestreckt, dann aber habe sich die Tür geschlossen. In Panik, der Zug könnte losfahren, habe er den Arm herausgezogen, dadurch Blessuren erlitten.

Ein ähnliches Erlebnis hatte in unserem Bericht auch eine 65-Jährige beschrieben. Nach Ansicht eines Opfer-Anwalts, der hier im Prozess die Rechte des 86-Jährigen vertritt, reagiere die Lichtschranke an Bahntüren wohl nur auf Bewegungen in Kniehöhe. Auch Druckkontakte, die auf Hindernisse beim Schließen der Türen reagieren sollen, hätten hier wohl versagt. Verteidigerin Müller betonte aber, Bahnen könnten erst abfahren, wenn alle Türen geschlossen sind. Da es dem alten Herrn gelang, den Arm zurückzuziehen, sei nicht auszuschließen, dass der Blick des Fahrers in den Außenspiegel wirklich keine Gefahr mehr offenbarte. Der Prozess geht am 3. Januar weiter.

(wuk)