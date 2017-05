Weltrekord geglückt: Düsseldorf feiert die längste Tischtennis-Theke der Welt

Andreas Preuß bekam das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht. Der Plan des Borussia-Düsseldorf-Managers ging voll auf. Er wollte in der Düsseldorfer Altstadt, die ja als längste Theke der Welt bekannt ist, die längste Tischtennis-Theke der Welt entstehen lassen. Von Tino Hermanns

"Beim Weltrekordversuch hatten wir 250 Tische an denen 660 Leute gespielt haben. Das ist der Weltrekord", meinte Preuß. "Einzig die offizielle Anerkennung durch Guinness World Records fehlt noch." Darauf müssen Preuß und die anderen Rekordhalter auch noch ein paar Wochen warten. Offiziell angemeldet und mit sechs britischen Pfund auch bezahlt, war der Rekordversuch jedenfalls. Ok, ganz so schwer war es nicht, die globale Bestleistung aufzustellen. Zum einen war bisher nur bekannt, dass einmal in Bremen an 40 Tischen zeitgleich 220 Leute gespielt hatten, einen von Guinness World Record anerkannten Höchstwert in dieser Disziplin gab es bis dato aber nicht.

Die Begeisterung für Tischtennis, egal auf welcher Art von Platte gespielt wurde, war jedenfalls groß. Heute wurde bis 14 Uhr in der gesamten Altstadt auch auf Biertischen gespielt. Dann allerdings wollten die Wirte ihre umfunktionierten Abstellflächen wieder ursprünglich gewinnbringend einsetzen. Am Burgplatz ging es jedoch weiter. Am Samstagabend (ab 19 Uhr) wird dort auch das große TTX-Event veranstaltet. Ein Turnier der neuen Outdoor-Tischtennisvariante in chilliger Lounge-Atmosphäre. "Wir wollten im Vorfeld der Tischtennis-Weltmeisterschaft in Düsseldorf Tischtennis in die Stadt tragen, das haben wir geschafft", resümierte Preuß. Die WM beginnt am Montag, den 29. Mai.

Zu den neuen Weltrekordhaltern gehören u.a. Stadtdirektor Burkhard Hintzsche, Jonges-Baas Wolfgang Rolshoven, Ex-Karnevalsprinz Josef Hinkel, Rheinbahn-Vorstand Klaus Klaar, Sportamtsleiter Pascal Heithorn, IDR-Vorstand Ekkehard Vincon, und Alt Schuss-Frontmann Rainer Lieverscheidt. "Das ist der erste Weltrekord an dem ich beteiligt bin. Es hat irre viel Spaß gemacht", meinte der Sänger. "Ich gehe auch zur WM in die Messehallen."