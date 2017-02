Düsseldorf: Weniger offene Sonntage?

Die Geschäftsführer von Gewerkschaft und Handelsverband nennen ihre Argumente.

Ein ganz klares Nein von Handelsseite an dieser Stelle. Nachdem das Ladenöffnungsgesetz (LÖG) im Jahr 2013 novelliert wurde, sind nun noch maximal vier verkaufsoffene Sonntage pro Jahr und Verkaufsstelle, aber nicht mehr als insgesamt elf Sonntagsöffnungen pro Jahr und Kommune erlaubt. Für das Jahr 2017 wurden in Düsseldorf gerade einmal noch acht verkaufsoffene Sonntage beantragt, drei weniger als es das Gesetz eigentlich zulässt und 44 weniger als das ganze Jahr zu bieten hat. Von "Wildwuchs" und "Aushöhlung des Sonntagsschutzes" kann in Düsseldorf wirklich nicht die Rede sein.

Für eine Metropole wie Düsseldorf ist das Säbelrasseln von Verdi schon nahezu geschäftsschädigend. Das Waren- und Geschäftsangebot der Stadt führt die Rangliste der Top-Argumente für einen Aufenthalt in Düsseldorf aus Sicht der Touristen an. Es ist also nicht zuletzt der maßgebliche Verdienst der Einzelhändler, die mit einem breit aufgestellten und vielfältigen Einkaufsangebot kontinuierlich dazu beitragen, dass sich Düsseldorf einer zunehmenden Attraktivität bei internationalen Gästen erfreut.

Die zeigen sich im Übrigen nicht selten äußerst verwundert über geschlossene Ladentüren an Sonntagen - und nicht minder selten lassen sie sich in die Shopping-Center westlich der Landesgrenze empfehlen. Dass Sonntagsöffnungen ein Allheilmittel gegen das Ladensterben in den Städten sind, sagt niemand. Was wir sagen, ist, dass Sonntagsöffnungen ein probates Mittel sind, um zu zeigen, was Stadt und Handel auch heute noch leisten können. Eine Studie belegt, dass der innerstädtische Handel aus keiner anderen Marketingaktion mehr Interesse und Wahrnehmung zieht, als aus einem verkaufsoffenen Sonntag. Auch wenn die Stadt Düsseldorf sich derzeit stetig zunehmender Beliebtheit erfreut und sich Bewohner und Gäste gleichermaßen an dem vorhandenen Angebot freuen - als selbstverständlich darf es keinesfalls hingenommen werden. Den Status Quo zu erhalten und ihn kontinuierlich auszubauen, bedarf viel Arbeit. Ab und zu eben auch einmal an einem Sonntag.

Quelle: RP