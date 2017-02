Die Geschäftsführer der Gewerkschaft Verdi und des Handelsverbands NRW-Rheinland nennen ihre Argumente. Und auch Ihre Meinung interessiert uns. Stimmen Sie ab!

Acht Mal sollen in Düsseldorf 2017 am Sonntag die Läden in verschiedenen Stadtteilen geöffnet haben dürfen - wenn es nach der Stadt geht. Doch die Gewerkschaft Verdi hat angekündigt, dagegen zu klagen. Die Kunden polarisiert das Thema jedenfalls: Die einen wollen sonntags lieber zu Hause bleiben. Die anderen finden Shoppingevents toll.

Fraglich ist, ob sich verkaufsoffene Sonntage für den Handel überhaupt lohnen. Peter Achten vom Handelsverband NRW-Rheinland sieht das ganz klar so. Stephanie Peifer von Verdi in Düsseldorf findet trotzdem, dass Verkaufssonntage nicht sein müssen.

Lesen Sie hier ein Pro und Contra:

Pro: Am Sonntag will der Handel zeigen, was er kann

Ein ganz klares Nein von Handelsseite an dieser Stelle. Nachdem das Ladenöffnungsgesetz (LÖG) im Jahr 2013 novelliert wurde, sind nun noch maximal vier verkaufsoffene Sonntage pro Jahr und Verkaufsstelle, aber nicht mehr als insgesamt elf Sonntagsöffnungen pro Jahr und Kommune erlaubt. Für das Jahr 2017 wurden in Düsseldorf gerade einmal noch acht verkaufsoffene Sonntage beantragt, drei weniger als es das Gesetz eigentlich zulässt und 44 weniger als das ganze Jahr zu bieten hat. Von "Wildwuchs" und "Aushöhlung des Sonntagsschutzes" kann in Düsseldorf wirklich nicht die Rede sein.

Für eine Metropole wie Düsseldorf ist das Säbelrasseln von Verdi schon nahezu geschäftsschädigend. Das Waren- und Geschäftsangebot der Stadt führt die Rangliste der Top-Argumente für einen Aufenthalt in Düsseldorf aus Sicht der Touristen an. Es ist also nicht zuletzt der maßgebliche Verdienst der Einzelhändler, die mit einem breit aufgestellten und vielfältigen Einkaufsangebot kontinuierlich dazu beitragen, dass sich Düsseldorf einer zunehmenden Attraktivität bei internationalen Gästen erfreut.

Die zeigen sich im Übrigen nicht selten äußerst verwundert über geschlossene Ladentüren an Sonntagen - und nicht minder selten lassen sie sich in die Shopping-Center westlich der Landesgrenze empfehlen. Dass Sonntagsöffnungen ein Allheilmittel gegen das Ladensterben in den Städten sind, sagt niemand. Was wir sagen, ist, dass Sonntagsöffnungen ein probates Mittel sind, um zu zeigen, was Stadt und Handel auch heute noch leisten können. Eine Studie belegt, dass der innerstädtische Handel aus keiner anderen Marketingaktion mehr Interesse und Wahrnehmung zieht, als aus einem verkaufsoffenen Sonntag. Auch wenn die Stadt Düsseldorf sich derzeit stetig zunehmender Beliebtheit erfreut und sich Bewohner und Gäste gleichermaßen an dem vorhandenen Angebot freuen - als selbstverständlich darf es keinesfalls hingenommen werden. Den Status Quo zu erhalten und ihn kontinuierlich auszubauen, bedarf viel Arbeit. Ab und zu eben auch einmal an einem Sonntag.

Contra: Schutz für den arbeitsfreien Sonntag

Wir brauchen Zeit für Familie, Freunde, Kultur und soziales Miteinander. Nicht nur Kommerz und Rastlosigkeit dürfen unser Leben bestimmen. Das Grundgesetz und die Landesverfassung NRW schützen den arbeitsfreien Sonntag. Nicht nur aktuelle Gerichtsentscheidungen bestätigen damit die verfassungsrechtliche Bedeutung. Selbstverständlich gibt es Berufe, in denen sonntags gearbeitet werden muss. Menschen, die im Gesundheitswesen, im Nah- und Fernverkehr, bei der Polizei, Feuerwehr, den Medien, in der Altenpflege und vielen anderen Bereichen tätig sind, leisten wichtige Arbeit für das Gemeinwohl. Ich weiß, wovon ich spreche, da ich selbst zehn Jahre als Krankenschwester gearbeitet habe. Aber sind denn fünf Stunden Sonntagsöffnung für unsere Gesellschaft wichtig und notwendig?

Der Euro kann nur einmal ausgegeben werden und dazu gibt es von Montag bis Samstag reichlich Gelegenheit. Die Arbeitsbelastung der Beschäftigten im Einzelhandel ist immens. Nach einer anstrengenden Woche muss mal Feierabend sein. Sonntags die Seele baumeln lassen, Beine hochlegen und Kuchen essen, Sport machen. Zudem sind immer mehr Menschen gefordert, ihre Lieben zu pflegen. Das kostet Kraft. Eine Mehrheit in diesem Land lehnt es ab, den Sonntag zum Alltag zu machen. Da hilft auch der Hinweis auf das benachbarte Ausland nicht. Wer will, dass sieben Tage die Woche gearbeitet wird, meint es nicht gut mit den Menschen.

Verdi schreitet gegen ungesetzliche Sonntagsöffnungen ein. Dabei sind wir fair und versperren uns nicht dem Gespräch. So haben wir bereits 2011 beisammen gesessen mit Handel, Politik und Kirchen und unsere Nichtzustimmung deutlich gemacht. Dies haben wir im September 2015 für 2016 wiederholt. Bei den geplanten Sonntagsöffnungen für 2017 haben wir bereits im Oktober letzten Jahres die Stadt mit aktuellen Gerichtsentscheidungen konfrontiert. Danach gelten harte Anforderungen an den Anlass einer Sonntagsöffnung. Nicht die Sonntagsöffnung selbst darf Grund für die Käuferströme sein. Auch die nachgebesserte Ratsvorlage entspricht nicht den Anforderungen des Gesetzes. Jetzt müssen Gerichte entscheiden - leider.

