Düsseldorf: Werbegeschenke made in Düsseldorf

Gestern ist in Düsseldorf wieder die immer im Januar stattfindende Messe PSI gestartet. Sie ist die bedeutendste Veranstaltung der Werbemittelbranche, die sich alljährlich aus diesem Anlass in der NRW-Landeshauptstadt trifft. Mit rund 1000 Ausstellern aus fast 40 Nationen gehört sie zu den kleineren Messen der Stadt. Sie wird veranstaltet vom privaten Anbieter Reed Exhibtions. Die PSI findet 2017 mit neuer Tagefolge vom Dienstag, 10., bis Donnerstag, 12. Januar, in Düsseldorf statt. Rund ein Dutzend der Aussteller haben selbst ihren Sitz in Düsseldorf. Wir präsentieren einige dieser Unternehmen mit ihren teils sehr kreativen Ideen.

Usables Das junge Unternehmen der Werbemittelbranche hat seinen Sitz an der Kaistraße im Düsseldorfer Medienhafen. Ihre Messeneuheit ist gleich doppelt mit Düsseldorf verbunden. Es handelt sich um eine Bienenwachskerze, die als dreieckiges Plättchen daherkommt. "Weil sie so noch flach ist, kann sie per Brief an Kunden, zum Beispiel zur Weihnachtszeit, verschickt werden", sagt Oliver Plantenberg, Manager bei Usables. Beim Kunden angekommen wird das Plättchen dann zu einer spitz zulaufenden Kerze zusammengerollt. "Diese Wachskerze wird wie auch andere unserer Produkte bei der Werkstatt für angepasste Arbeit hier in Düsseldorf produziert", sagt Plantenberg. Eine andere Messeneuheit sind kleine, mit Werbung versehene Aufkleber, die die Anti-Raucher-Bilder auf Zigarettenschachteln verdecken.

FOTO: Thorsten Breitkopf

FOTO: Thorsten Breitkopf

Kandinsky Die Firma Kandinsky gehört zu den alten Hasen auf der Messe PSI. Groß wurde das Düsseldorfer Unternehmen einst als Erfinder eines bestimmten Schlüsselbandes für Werbekunden. Mittlerweile beschäftigt das Flingeraner Unternehmen 45 Menschen und macht zwölf Millionen Euro Umsatz. Jedes Jahr zur PSI präsentiert Firmengründer und Geschäftsführer Kim Köhler die Neuheiten. Dieses Jahr ist es ein kleiner Anstecker, der keine Löcher in die Kleidung macht, weil zwei kleine Häkchen es ermöglichen, ihn über einen Knopf zu stülpen. "Eine weitere Neuheit ist unser Lunchbag, der aussieht, als wäre er aus Papier." Tatsächlich ist er aus einem ökologischen Kunststoff, und damit der Inhalt länger frisch bleibt, ist er von innen mit Aluminiumfolie beschichtet.

ApparelScout Deniz Albayrak führt in Oberkassel das Familienunternehmen ApparelScout: "Wir stellen Arbeitskleidung oder Klamotten mit Werbeaufdrucken her." Bald zieht die Zentrale nach Pempelfort. Produziert werden die Kleidungsgegenstände in einer Fabrik in der Nähe von Istanbul, die von Verwandten Albayraks betrieben wird.

FOTO: T. Breitkopf

FOTO: T. Breitkopf

Excessories Die Firma von der Düsseldorfer Achenbachstraße ist dieses Jahr zum ersten Mal auf der Messe PSI, und hat große Erwartungen. Die Geschäftsidee: Kleine Damen-Armbänder, an denen Silberplättchen hängen, die individuell -etwa mit dem Firmenlogo - geprägt oder gelasert werden können. Hinter der Geschäftsidee steckt Marion Schuster, die auch das Juweliergeschäft Freudenschmuck im Stadtteil Düsseltal betreibt.

Schwarz Company Iris Grassl ist mit ihrem jungen Unternehmen ebenfalls zum ersten Mal auf der PSI. Sie selbst bezeichnet sich als Start-up-Unternehmerin, wagte den Sprung in die Selbstständigkeit im Januar vor einem Jahr. Der erste Artikel, immer noch ein Dauerbrenner, ist ein transportables Sitzkissen mit Umhängegurt. "Die Taschen der Kissen können dann individuell mit dem Motiv, etwa einer Fußballmannschaft, bedruckt werden", sagt Grassl. Weitere Produkte sind aus bedruckbarer Lkw-Plane.

Quelle: RP