Düsseldorf: Wirtschaft erwartet leichtes Wachstum

Trotz Unsicherheiten durch den Ausgang der US-Präsidentenwahl und die schwierigen geschäftlichen Beziehungen Deutschlands zu Russland zeigt sich die Wirtschaft der Region Düsseldorf und Mittlerer Niederrhein erstaunlich zufrieden.

Ähnlich wie im Vorjahr melden 38 Prozent eine gute Geschäftslage, weitere 52 Prozent bezeichnen sie als befriedigend. Das ist das Ergebnis der aktuellen Konjunkturumfrage der beiden Industrie- und Handelskammern Düsseldorf und Mittlerer Niederrhein, die gestern in Krefeld vorgestellt wurde. Getragen werde die Konjunktur unverändert von der Binnennachfrage. Einige Ergebnisse der Umfrage im Einzelnen:

Rohstoff- und Energiepreise Für die weitere Entwicklung sehen die Unternehmen etwas weniger Risiken als bei der vorigen Umfrage im Sommer 2016. Bei der IHK-Studie genannt wurde dennoch eine breite Palette an Risiken, sei es aus dem internationalen Umfeld, aus der Energiepolitik, der Bürokratie und neuen Regulierungen. Mit Sorge blickt man in der Wirtschaft auf die Entwicklung der Energie- und Rohstoffpreise, die derzeit noch auf einem eher moderaten Niveau liegen. Allerdings befürchtet die regionale Wirtschaft, dass sich dies spürbar ändern könnte, sollten die Ölexporteure ihre Förderquoten senken.

Investitionen In der rheinischen Industrie zeigen die Ge- und Verbrauchsgüterproduzenten die höchste Investitionsbereitschaft. Investitionsfreudig ist auch der sogenannte produktionsverbindende Großhandel. Auch im Dienstleistungssektor werde spürbar investiert, heißt es aus den Kammern. Weit überwiegend dienen die Investitionen aber lediglich der Ersatzbeschaffung. Als "erfreulich" bezeichnen die Autoren der Studie, dass die Investitionen in neue Produkte und Verfahren leicht anziehen. Dies gelte insbesondere für die Vorleistungsgüterproduzenten. Auslandsinvestitionen spielen hingegen keine besondere Rolle. Unterm Strich ntwickeln sie sich sogar rückläufig. Soweit sie dennoch getätigt werden, dienen sie zu nahezu 60 Prozent der Verbesserung des Vertriebs beziehungsweise dem Kundendienst, teilten die Kammern mit.

Kapazitätsauslastung Die Auslastung der Industriebetriebe in Düsseldorf und dem Niederrhein bleibt unverändert bei 80,5 Prozent und damit in etwa auf dem hohen Niveau der vergangenen zehn Jahre. Lediglich im Krisenjahr 2009 war sie auf den Tiefstwert von rund 71 Prozent gefallen. Unterschiede gibt es laut IHK-Umfrage allerdings in den einzelnen Sparten. So weist das Baugewerbe mit 87,2 Prozent die höchste Auslastung seiner Kapazitäten aus und befindet sich damit seit gut fünf Jahren in einer Boom-Phase. Grund ist sicherlich der mit Nachdruck betriebene Wohnungsbau in der Region Düsseldorf, die überproportional mehr Menschen anzieht, die immer mehr Wohnungen brauchen. Alle anderen Industriezweige (Vorleistungsgüter-, Investitionsgüter- sowie Ge- und Verbrauchsgüterproduzenten) verfehlen die 80-Prozent-Marke knapp. Dies bedeute allerdings auch, dass selbst eine spürbar anziehende Nachfrage mit den bestehenden Maschinen gedeckt werden kann. Dies korreliert gut mit der Investitionstätigkeit (siehe oben).

Beschäftigung Alle Branchen melden steigenden Personalbedarf. 47 Prozent der Firmen melden aber, Stellen nicht besetzen zu können.

Quelle: RP