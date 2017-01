Banknachbarn: Witzige Geräusche reizen zum Lachen

Alessandra Ricco (14) und Jana Langen (13) besuchen die 8c der Werner-von-Siemens-Realschule. Weil sie beste Freundinnen sind, aber auch gut in Partnerarbeit, sitzen sie nebeneinander. Jana findet, dass Alessandra gut lesen und malen kann.

Außerdem beeindruckt sie, dass ihre Freundin sich gut Sachen merken und in sehr schneller Zeit Texte schreiben kann. Alessandra findet, dass Jana gut Französisch sprechen und zuhören kann. Sie hilft ihr auch erfolgreich bei manchen Aufgaben. Die beiden haben viel zu lachen, zum Beispiel, wenn Alessandra so witzige Geräusche macht. Ein gemeinsames Erlebnis werden sie so schnell nicht vergessen: Auf der Kirmes fuhren sie ganz schnell mit der Raupe. Dabei hing Alessandra mit ihren langen Haaren fest und wäre beinahe rausgefallen.

Quelle: RP