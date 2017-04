Düsseldorf: Wo die wilden Hühner wohnen

Hühner sind Draufgänger. Langeweile mögen sie nicht. Ein Huhn, erzählt der junge Landwirt Jens Sonnen, möchte beschäftigt werden, sich im Dreck baden, durch die Luft flattern, nach Steinchen in der Erde picken - und das an die 15.000 Mal am Tag, sagt Sonnen. Und für all das brauchen Hühner Platz. Bei den Sonnens in Wittlaer bekommen sie den. Und ein aufregendes Vagabunden-Leben noch dazu.

Seit knapp drei Jahren halten die Sonnens ihre Hühner in drei mobilen Hühnerfarmen. Jede Woche bekommen die Hühner ein anderes Stück Land zum Abgrasen und Ausleben abgesteckt. "Das ist genau, was der Verbraucher haben möchte", sagt Mutter Sigrid Sonnen.

Die Sonnens leben vom Trend, Produkte aus der Region zu kaufen, die keine langen Wege haben und für den Verbraucher nachvollziehbar produziert werden. Ihre Eier vermarkten die Sonnens nur direkt. Die Eier können die Kunden an einem Automaten ziehen, der am Hof steht. Im Supermarkt kann man die Eier der Sonnens nicht kaufen.

Und genau diese Nähe mögen die Kunden, die nicht nur aus der Nachbarschaft auf den Gut Kaiserhof kommen, sondern auch weitere Wege, etwa aus Erkrath auf sich nehmen, um Eier in Wittlaer zu kaufen.

Die Idee zu den Vagabunden-Hühnern hatte Sohn Jens. "Es macht einfach Spaß, die Tiere so glücklich zu sehen", erzählt der 21-Jährige. Die besondere Haltungsform hat aber auch ihren Preis: Zehn Eier kosten bei der Familie Sonnen 4,80 Euro. Ein Preis, den sich nicht jeder leisten will, wissen die Hühnerhalter. Aber der Preis sei gerechtfertigt. "Man muss einen hohen Preis für die Eier bekommen, sonst lohnt es sich nicht", sagt Sigrid Sonnen.

Die insgesamt drei mobilen Hühnerfarmen der Sonnens sind sehr arbeitsintensiv. Jeden Tag muss einer der Sonnens nach den Hühnern sehen, die oft einige Kilometer entfernt vom Hof stehen. Momentan leben 250 Hennen auf einer Wiese in Duisburg. "Die Hühner haben drei Monate Stallpflicht hinter sich", erzählt Landwirtin Sigrid Sonnen, "Vogelgrippe". Damit sie nicht noch länger im Stall bleiben müssen, sind die Sonnens nach Duisburg ausgewichen.

Die Eier sammeln die Sonnens von Hand ein. Und auch der mobile Stall ist nicht ganz billig. Für die drei Hühnermobile haben die Sonnens etwa 100.000 Euro investiert. In der Anschaffung und im Unterhalt sei das Hühnermobil deutlich teurer als die gewöhnliche Stallhaltung, erzählt Jens Sonnen.

Aber der junge Landwirt ist überzeugt, dass sich der Einsatz lohnt. "Lebensmittel werden heute nicht mehr genügend wertgeschätzt", sagt der 21-Jährige. "Bei den Lebensmitteln wird gespart, aber jeder hat ein Smartphone", sagt er.

Der Kaiserhof in Wittlaer stammt aus dem späten 18. Jahrhundert. Seit 60 Jahren ist der Hof in Besitz der Familie Sonnen. Das sind Karl und Sigrid Sonnen und ihre vier Söhne Jörg (13), Jens (21), Axel (23) und Nils (25). Und bis auf Axel wollen alle Söhne ebenfalls Landwirte werden wie ihre Eltern. Zum Gut gehören etwa 50 Hektar Land. Weitere Nutztiere hat die Familie nicht. Neben den Hühnern bauen die Sonnens Weizen, Gerste und Raps an.

Die Hühnermobile seien für sie genau der richtige Weg. Denn für die Sonnens ist es wichtig, dass ihre Kunden genau wissen, wo ihr Frühstücksei herkommt. "Die beste Werbung ist der Stall", erzählt Sigrid Sonnen. Gerade Spaziergänger und Fahrradfahrer lade sie gerne ein, sich den Stall und die Tiere aus der Nähe anzuschauen.

In wenigen Tagen wird der Stall aber erst einmal wieder leer sein, wenn die 250 Legehennen am Duisburger Rheinufer geschlachtet werden. "Für mich ist das nicht leicht", erzählt Mutter Sigrid Sonnen. "Meine Jungs machen sich dann immer lustig." Der Junior sieht das pragmatischer. Das gehöre eben dazu. "Wer Eier isst, sollte wenigsten einmal im Jahr auch ein Huhn essen", findet Jens Sonnen.

Auch ihre Hühner verkaufen die Sonnens dann bald wieder auf dem Hof. "Am Anfang hatten wir Angst, dass wir keine Abnehmer finden", erzählt Sigrid Sonnen. Aber nun würden die Nachbarn gerne ein Huhn nehmen, weil sie wissen: "Das kommt aus der Region, das hatte ein gutes Leben", sagt die Landwirtin. Für die Sonnens ein Erfolgsrezept.

