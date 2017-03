Düsseldorf: Wochenende!

Die Temperaturen können heute und morgen in einen angenehmen zweistelligen Bereich steigen. Höchste Zeit also, die Frühlingsluft zu genießen. Düsseldorf bietet am Wochenende viele Aktionen. Hier einige Tipps. Von Holger Lodahl

Märkte Der Markt auf dem Aachener Platz öffnet heute um 8 Uhr und bietet alles für Haushalt, Freizeit und Garten. Lebensmittel gibt es ebenso wie Bücher, Schallplatten, CDs, Elektronik und Fahrräder. Auch Kleidung (neu und gebraucht) haben die Händler. Für Live-Jazz sorgen ab 11.30 Uhr die Gruppe Billmen und der Musiker Klaus Osterloh.

Im Boui Boui Bilk findet morgen ein "Sunday Upmarket" statt. Junge Designer und viele private Verkäufer bieten ihre Waren an. Dazu gibt es Musik, leckeres Streetfood und kühle Drinks. Beginn ist um 12 Uhr, Ende gegen 18 Uhr. Der Eintritt beträgt drei Euro. Das Boui Boui Bilk befindet sich an der Suitbertusstraße 149 und ist gut mit der Wehrhahn-Linie bis S-Bahnhof Bilk zu erreichen.

Cineasten treffen sich am Sonntag im Stahlwerk (Ronsdorfer Straße 134) zur Film-Börse. Mehr als 80 Aussteller bieten fast vergessene und seltene Filmperlen der vergangenen fünf Jahrzehnte an - auf DVD, Blue Ray und Video. Bei den Genres sind kaum Grenzen gesetzt: Von Horror über Komödien bis Action ist alles dabei. Zudem können die Besucher Merchandising und Magazine kaufen. Der Eintritt zu dieser Filmbörse beträgt fünf Euro und ist erlaubt für Besucher ab 18 Jahren.

Sonntagsführung im SchifffahrtMuseum An vielen Altstadthäusern zeugen Hochwassermarken von vergangenen Katastrophen. Unter dem Titel "Auf den Spuren des Hochwassers" begeben sich Kinder auf die Suche nach den Ausmaßen dieser früheren Überflutungen und erstellen eine Hochwasserkarte für die Altstadt. Beginn dieser Aktion vom SchifffahrtMuseum am Burgplatz 30 ist morgen um 15 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene drei Euro, ermäßigt 1,50 Euro, Kinder bis 18 Jahre haben freien Eintritt. Weitere Informationen: dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 0211 8994195 oder per E-Mail an schifffahrtmuseum@duesseldorf.de Airlebnistag im Flughafen-Terminal Unter dem Motto "Reise nach Asien" gibt es morgen im Terminal einen Aktionstag für Kinder und Familien. Die Veranstaltungen haben alle mit den Ländern Asiens zu tun. So präsentiert Tischtennis-Profi Timo Boll seinen Sport, der in China als Volkssport beliebt ist. Auch Sumo ist typisch für Asien. In aufblasbaren Kostümen sollen große und kleine Besucher ihre Talente bei dieser Kampfsportart testen. Um chinesische Schriftzeichen geht es am Stand für Kalligraphie, während sich vor allem die ganz jungen Gäste auf einer Panda-Hüpfburg austoben werden. Für Erwachsene dürfte eine Versteigerung interessant werden. Auktionator André Scheidt sucht für 130 zurückgelassene Koffer neue Besitzer. Beginn vom Airlebnis ist morgen um 11 Uhr, der Eintritt ist frei. Musik In der Robert-Schumann-Musikhochschule findet zurzeit ein internationaler Klavierwettbewerb für junge Pianisten statt. Mehr als 70 Pianisten aus 30 Ländern spielen klassische Musik, im Mittelpunkt steht das Werk von Robert Schumann. Der Wettbewerb wird in drei Altersgruppen ausgetragen (bis zu 20 Jahren), und zwar in zwei Runden. Heute von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 19 Uhr finden die Vorspiele im Partika-Saal und im Kammermusiksaal statt. Musikbegeisterte Besucher sind jederzeit herzlich willkommen. Am Sonntag um 11 Uhr spielen die Sieger des Wettbewerbs ein Preisträger-Konzert im Robert-Schumann-Saal am Museum Kunstpalast, Ehrenhof 4-5.

Fahrrad-Tour Morgen können Freizeit-Radler die Strecke der kommenden Tour de France testen. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) lädt zu einer Rallye ein, die etwa 13 Kilometer lang über die Straße und über Wege führt. Die Teilnehmer sollen dabei neun Fragen beantworten. Nach der Tour gibt es die Lösungen und eine Nachlese im Café Velo, Markstraße 6a. Dort ist auch der Start der Tour. Beginn ist um 11.11 Uhr.

Wrestling Im Stahlwerk an der Ronsdorfer Straße 134 treffen sich heute die starken Männer von Deutschlands größter Wrestling-Liga. Wer seinen Favoriten bei diesen Show-Kämpfen zujubeln möchte, sichert sich Plätze ab 29,99 Euro. Beginn der Show ist um 19 Uhr. Golf-Messe Profis und solche, die es werden möchte, treffen sich heute und morgen zur Rheingolf-Messe auf dem Areal Böhler, Hansaallee 321. Auf mehreren Test-Plätzen können die Besucher ihren ersten Schlag machen, Händler zeigen ihre Golf-Ausstellungen und informieren über die Unterschiede in Qualität und Preis. Ein wichtiger Punkt bei der Rheingolf ist das Reisen für Golfer sowie passende Fahrzeuge mit dem Platz für alles Nötige. Die Rheingolf ist heute und morgen jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Ein Tagesticket kostet 15 Euro. Parken kostet extra, vor dem Areal halten die Rheinbahnen 70, 74 und 76.

Quelle: RP