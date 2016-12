später lesen Düsseldorf Wohnhaus Am Wehrhahn wird zu neuem Hotel Teilen

Am Wehrhahn soll ein neues Hotel entstehen. Geplant ist die Umnutzung des Bürogebäudes in ein Hotel sowie die Schließung der durch den Abbruch entstehenden Baulücke zwischen Am Wehrhahn 80 (Hotel) und dem Hochhaus Am Wehrhahn 86 mit einem abgestaffelten Neubau, der ebenfalls als Hotel dienen soll.