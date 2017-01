"In diesem Jahr werde ich in Rente gehen und dann viel mehr Zeit für meine Familie und Freunde haben. Darauf freue ich mich, denn das ist in letzter Zeit zu kurz gekommen. Ich singe und spiele Mundharmonika und will mit alten Bandfreunde wieder Bluesmusik machen. Wir waren zwar nie gut, aber hatten...

"In diesem Jahr werde ich in Rente gehen und dann viel mehr Zeit für meine Familie und Freunde haben. Darauf freue ich mich, denn das ist in letzter Zeit zu kurz gekommen. Ich singe und spiele Mundharmonika und will mit alten Bandfreunde wieder Bluesmusik machen. Wir waren zwar nie gut, aber hatten dafür umso mehr Spaß. Zudem möchte ich gerne eine Flüchtlingsfamilie, die ich kenne, begleiten und mich verstärkt in meinem Ehrenamt als Bundesvorstand des SKM Deutschland engagieren."

Heiner Coenen, Mitarbeiter des SKFM im Rather Familienzentrum

