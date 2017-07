später lesen Düsseldorf-Süd Würge-Opfer spricht im Prozess von Todesangst 2017-07-04T18:12+0200 2017-07-05T00:00+0200

Opfer eines Mordanschlags durch ihren Ex-Freund zu werden, empfand eine 57-jährige Angestellte zu Jahresanfang "wie im Film". Als Kronzeugin sagte sie gestern zu Prozessbeginn gegen den 67-jährigen Platzwart eines Tennisclubs im Düsseldorfer Süden: "Es kam alles so überraschend, ich kann das bis heute gar nicht glauben!" Kurz zuvor hatte ihr angeklagter Ex-Freund dem Landgericht versichert, er habe eine Tötung seiner langjährigen Partnerin nach deren Trennung "nicht geplant". Er sprach von einer "Sekundensache", habe die Frau nicht minutenlang gewürgt, ihr nur "den Mund zugehalten, weil sie so am Schreien war". Doch die Anklage lautet auf Mordversuch, weil er die Arg- und Wehrlosigkeit der Frau heimtückisch ausgenutzt habe.