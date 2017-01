später lesen Rassismus-Debatte um Polizei Wutanfall von Düsseldorfer DJ wird Facebook-Hit FOTO: Screenshot Facebook FOTO: Screenshot Facebook Teilen

Twittern





2017-01-03T12:51+0100 2017-01-03T12:38+0100

Der Düsseldorfer DJ Theo Fitsos redet sich in einem Video in Rage, das er auf Facebook veröffentlicht hat. Grund für seine Wut ist die Rassismus-Debatte nach der Silvesternacht in Köln. Er nimmt die Polizei in Schutz.

Claudia Hauser Reporterin südliches Rheinland

Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Claudia Hauser (hsr) ist Reporterin fürs südliche Rheinland bei RP ONLINE. zum Autorenprofil schließen