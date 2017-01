später lesen Kölner Straße Zimmerbrand in Düsseldorf-Oberbilk Teilen

2017-01-26T08:19+0100 2017-01-26T08:13+0100

Am Mittwochabend kam es gegen 18.30 Uhr auf der Kölner Straße in Düsseldorf-Oberbilk zu einem Brand. Aus noch ungeklärter Ursache ist in einem Zimmer im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.