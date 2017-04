später lesen Düsseldorf Zoll entdeckt goldene Krone im Reisegepäck 2017-04-18T20:42+0200 2017-04-19T00:00+0200

Eine Krone aus 18-karätigem Gold haben Zöllner am Flughafen bei einem Mann gefunden, der aus dem Iran in die Landeshauptstadt gereist war. Der 43-Jährige hatte den Zollbereich durch den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren verlassen wollen, wie der Zoll mitteilte - er wurde aber aufgehalten und zur Kontrolle des Reisegepäcks gebeten. In seinem Rucksack fanden die Zöllner dann die knapp 126 Gramm schwere Krone. Zudem hatte der Reisende 600 Zigaretten dabei, die Freimenge liegt bei nur 200 Stück. Der 43-Jährige erklärte, die Krone sei ursprünglich aus Afghanistan in den Iran geschickt worden. Er selbst solle sie nach Belgien bringen, wo sie als Hochzeitsgeschenk gedacht sei. Laut Rechnung hat die Krone einen Wert von 3500 Euro.