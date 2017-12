Jesus liebt dich - das ist die Botschaft der "Hillsong Church" in Düsseldorf. Die Freikirche gibt es seit vier Jahren in der Landeshauptstadt. Jeden Sonntag treffen sich hunderte junge Menschen im "Theater der Träume" in Heerdt, um gemeinsam Gottesdienst zu feiern.

