später lesen Düsseldorf Zum 50. Todestag: Die RP dokumentiert Adenauers Wirken 2017-04-28T18:57+0200 2017-04-29T00:00+0200

Wer war Konrad Adenauer für Sie: "Konny" oder der "Alte"? Harter Machtpolitiker oder gemütlicher Familienmensch? Tänzelnder Boccia-Spieler oder standhafter Kämpfer für Wohlstand in Deutschland und Europa? All diese Facetten finden sich in unserem Sonderprodukt "Unser Adenauer", das wir zum 50. Todestag des ersten deutschen Bundeskanzlers zusammengestellt haben.