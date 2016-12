später lesen Zurück zum Burgplatz Teilen

Keine Frage: Was beim letzten Jahreswechsel in Köln und auch in Düsseldorf passiert ist, war widerlich und unerträglich. Die massenhaften Attacken auf Frauen und die latente Terrorgefahr sind aber nicht der einzige Grund, warum an diesem Silvester aufgerüstet wird wie nie zuvor. Die Neujahrsnacht auf dem Burgplatz war bereits seit Jahren immer mehr von einer brisanten Mischung aus Leichtsinn, Dummheit und Gewaltlust geprägt.