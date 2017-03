Ein mit einer Axt bewaffneter Mann hat am Donnerstagabend im Düsseldorfer Hauptbahnhof mehrere Menschen verletzt. Die Polizei ist im Großeinsatz. Zwei Verdächtige wurden festgenommen. Nach weiteren mutmaßlichen Täten wird gefahndet. Fünf Personen wurden verletzt, offenbar aber niemand schwer. Von Arne Lieb, Stefani Geilhausen, Klas Libuda

Laut Polizeikreisen soll es sich um einen Amoklauf gehandelt haben. Polizei und Feuerwehr sind mit einem Großaufgebot im Einsatz. Darunter befinden sich auch Einsatzkräfte eines Spezialeinsatzkommandos (SEK). Der Hauptbahnhof wurde abgeriegelt. Auf einen terroristischen Hintergrund gibt es bisher keine Hinweise.

Ein Verdächtiger wurde kurz nach der Tat in der unmittelbaren Nähe des Bahnhofs festgenommen. Die Polizei sperrte einen Teil der Unterführung unter einer Eisenbahnbrücke an der Ellerstraße direkt am Bahnhof ab, offenbar handelte es sich um die Stelle, an der die Polizei den Mann gestellt hatte.

Ein junge Frau, die im Bahnhof in die S 28 auf Gleis 13 Richtung Mettmann stieg, berichtet von einem 13-jährigen Mädchen, das offenbar mit der Axt verletzt wurde. Die klaffende Wunde am Oberarm beschrieb die Zeugin, als hätte jemand mit einer Axt in einen Baum geschlagen. In der Bahn gab es glücklicherweise einen Arzt-Koffer, mit dem das Opfer versorgt werden konnte. In der Bahn herrschte Panik. Leute lagen auf dem Boden und riefen um Hilfe.

Der Zugführer schloss die Türen. Einige Reisenden forderten, dass sie die Bahn verlassen durften. Da die Türen aber nicht einzeln geöffnet werden konnten, musste alle in der Bahn bleiben. Erst als die Bundespolizei kam, öffnete der Fahrer alle Türen. Er sagte: "Sie sind jetzt sicher, die Polizei steht auf dem Bahngleis". Die Reisenden durften auch anschließend den Banhnhof nicht verlassen. Sie werden von der Polizei als Zeugen befragt.

Mehr in Kürze.