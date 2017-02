Düsseldorf: Zweite-Reihe-Parker beschimpft Stadt-Mitarbeiter

Der 46-Jährige muss jetzt 800 Euro zahlen, weil er dem Hilfspolizisten vom Ordnungsamt sogar Prügel androhte.

Für 800 Euro hätte ein Autofahrer (46) tagelang auf der Kö ordnungsgemäß parken können. Doch nach einem Amtsgerichtsprozess muss er diese 800 Euro als Buße zahlen, weil er als Zweite-Reihe-Parker an der Kö 2015 einem Mitarbeiter des Ordnungsamts aufgefallen war - und den Hilfspolizisten dann beschimpft, beleidigt, ihm Prügel angedroht hatte. Mit 800 Euro kam der Autofahrer sogar billig davon. Laut Strafbefehl sollte er ursprünglich 4000 Euro zahlen und ein Fahrverbot von zwei Monaten hinnehmen. Sein Protest war aber erfolgreich. Gegen ein Fünftel der Summe wurde sein Verfahren eingestellt, das Fahrverbot fiel weg.

Per Handschlag entschuldigte sich der Angeklagte gestern bei dem übel beschimpften Stadt-Mitarbeiter, wollte ihm von der Geldauflage sogar 200 Euro Schmerzensgeld zukommen lassen. "Möchte ich nicht", winkte der Mitarbeiter des Ordnungsamts aber ab. War er doch vom Angeklagten auch als "Penner" beleidigt worden, was noch der harmloseste Fluch des Autofahrers war. Mit Warnblinkanlage hatte der 46-Jährige sein Auto vormittags in zweiter Reihe an der Kö nahe den Schadow-Arkaden abgestellt. Als er sah, dass der Stadt-Mitarbeiter einschritt, gab sich der Angeklagte aber nicht einsichtig oder reumütig, sondern dreist und ausfallend: "Ich hau' Dir in die Fresse, wenn Du Fotos machst", herrschte er den Ordnungshüter damals an. "Mir ist die Sicherung durchgebrannt, das war überzogen", so der Angeklagte gestern. Als Vater von fünf Kindern habe er kurz zuvor erfahren, dass eine seiner Töchter bedroht worden sei. "Ich war total genervt, habe überreagiert!" Als Schausteller und Artist, der samt Familie seit Jahren mit einer "Open-Air-Show" durch Deutschland reise, lebe der Angeklagte täglich von seinem guten Umgang mit Menschen - ohne je vorher derart ausgerastet zu sein, so sein Verteidiger. Mit Zustimmung des Staatsanwalts stellte der Richter das Strafverfahren gegen den Autofahrer also gestern ein - gegen die erwähnten 800 Euro, die nun komplett der Staatskasse zufließen.

