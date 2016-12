Düsseldorf: Zwischen Dankbarkeit und Angst

Familie Sprenglewski hofft, bald in ihr Zuhause zurückkehren zu können. Die Wohnung war Ende Oktober ausgebrannt. Von Birgit Wanninger

Denn sie hatten sonst keinen Platz in der Herberge. So steht es im Lukas-Evangelium 2, Vers 9. Die Situation damals von Maria und Josef vor der Geburt Jesu kann die Familie Sprenglewski gut nachvollziehen. Sie hat das Schicksal hart getroffen, die fünfköpfige Familie aus Urdenbach ist sprichwörtlich abgebrannt. Sie haben fast alles verloren und dabei Glück im Unglück gehabt. Schon wenige Tage nach dem Brand hat ihnen ihr Vermieter unweit ihres alten Domizils eine kleine Wohnung zur Verfügung gestellt. Doch zu Hause fühlen sie sich dort nicht.

Gerade jetzt, um und nach Weihnachten, fehlt ihnen ihr Heim. "Jetzt sind wir nur untergebracht", sagt Pawel Sprenglewksi. Seine Frau Agate nickt. So bleiben die von Pawel in Nachtschicht weiß gestrichenen Wände leer. "Es lohnt sich nicht, etwas an die Wand zu hängen", sagt er, außerdem seien die Bilder und Fotos verbrannt oder verrußt, fügt seine Frau hinzu.

Die Wohnung sei wirklich nur eine Übergangslösung, sagt Sprenglewski, "aber ich will nicht undankbar klingen". Im Gegenteil, erklärt seine Frau, sie seien unendlich dankbar für die große Unterstützung, die ihnen entgegengebracht wurde, als an Halloween durch den Böller eines Nachbarjungen ihre Wohnung in Brand gesetzt und völlig zerstört worden war.

Nach einem Aufruf in der Rheinischen Post spendeten viele Leser Möbel und Kleidungsstücke. So steht im Wohnzimmer eine große Ledercouch, Betten gibt es inzwischen für alle und einen großen Esstisch. Aber in diesem Jahr, das bedauert Agate Sprenglewski sehr, musste sie auf das Plätzchenbacken mit den Kindern verzichten. Denn es gibt in der kleinen provisorischen Küche keinen Backofen. Geschirr und Besteck fehlen ebenfalls - wie so vieles. Aber einen Weihnachtsbaum hat das Ehepaar für die Kinder Maximilian (8), Jan (5) und Sophie (2) aufgestellt, ein wenig adventlich sollte es sein. Eine neue Küche hat Sprenglewski bereits bestellt. "Es ist die gleiche Küche, die wir vor neun Monaten schon mal gekauft haben", sagt er. Nun kommt sie noch mal für ihre richtige Wohnung, die immer noch nicht renoviert ist.

Zwar hofft die Familie, dass sie im Februar dort wieder einziehen kann, aber so ganz traut sie den Versprechungen ihres Vermieters nicht. Dort, wo die Böller einschlugen, ist ein Gerüst an der Gartenseite der Haus-Endt-Straße aufgestellt. Der schwarz verrußte Balkon ist weiß gestrichen. Aber die Balkontüre und die Fenster sind immer noch mit Sperrholzplatten und Pappmaché verbarrikadiert. Seit einigen Tagen täte sich gar nichts mehr, sagt Sprenglewski frustriert, der die jetzige, wesentlich kleinere Wohnung weiterhin als Notunterkunft sieht.

Es lohnt sich in seinen Augen einfach nicht, es sich dort heimelig zu machen. Deshalb sind sie an Heiligabend auch nicht in den Übergangs-Vier-Wänden geblieben, sondern waren bei Sprenglewskis Eltern, die ganz in der Nähe wohnen, zu Besuch. Dort ist in polnischer Tradition gefeiert worden. Es gab zwölf Gerichte, und da durfte der Karpfen in der süßen polnischen Sauce nicht fehlen. Es wurde auch ein Platz mehr eingedeckt, falls überraschend Besuch kommt. Und es hat wieder die Piroggen mit Sauerkraut gegeben; in eine der Maultaschen hat Mutter Ewa Sprenglewski eine polierte Münze versteckt. Das soll Glück bringen. Angeblich. "Ich hatte vergangenes Jahr die Münze", sagt Pawel Sprenglewski. "Ich hatte dieses Jahr kein Glück."

Seine Frau nickt. Agate ist froh, dass Weihnachten vorbei ist. Sie fürchtet sich vor der Silvesternacht. Seit gestern schon böllern die Menschen verbotenerweise rundherum, das wird beim Jahreswechsel nicht besser werden.

Agate Sprenglewski sei nur froh, dass sie an diesem frühen Abend, als alles passierte, allein zu Hause war und die drei Kinder bei den Großeltern spielten, während ihr Mann noch arbeitete. "Gut, dass die Kinder nicht da waren, und gut, dass keiner verletzt wurde", sagt sie. Aber sie denke oft darüber nach, was alles hätte passieren können. Der Brand verfolgt sie bis in ihre Träume. Nein, erklärt sie, von dem elfjährigen Nachbarsjungen, der die Böller auf den Balkon geworfen hat, habe sie nie etwas gehört. Es gab auch keine Entschuldigung von den Eltern. Ihr sei nur zu Ohren gekommen, dass die Familie wohl nicht versichert sei. Demzufolge könnte es für die Familie keine Entschädigung geben. Agate Sprenglewski zuckt mit den Achseln. "Was will man machen", sagt sie. Ihr Mann streichelt ihr über die Schulter.

Von der Polizei habe er auch nichts mehr gehört. Doch das sei alles nicht so wichtig. Wichtig ist, dass die Familie zusammenhält. "Und wir sind so dankbar, dass uns so viele Menschen geholfen haben", sagt er. Dann fügt er leise hinzu: "Nächstes Jahr kann nur besser werden."

Quelle: RP