Duisburg: 14.000 Gäste kamen 2016 ins Haus

Das Haus der Unternehmer an der Düsseldorfer Landstraße ist mehr als nur ein Treffpunkt der Wirtschaftskapitäne. Jetzt wurde das Foyer umgebaut, und auch der Internetauftritt ist ganz neu.

Ein neuer Internetauftritt und ein umgebautes Foyer: Nach 15 Jahren am Standort an der Düsseldorfer Landstraße werden die Gäste im Haus der Unternehmer sowohl digital als auch persönlich im neuen Gewand empfangen. "Unsere neue Empfangstheke im Foyer ist ein moderner Willkommensgruß für alle Gäste. Sie ist lichtdurchflutet und offen gestaltet und zeigt, dass der Gast bei uns im Mittelpunkt steht", erläutert Wolfgang Schmitz, Geschäftsführer der Haus der Unternehmer GmbH.

Neu ist auch der Internetauftritt, der völlig anders konzipiert und für die wachsende Nutzung an Handy und Tablet optimiert wurde. "Das Haus der Unternehmer hat drei sehr unterschiedliche Zielgruppen: Tagen, Feiern und Weiterbilden. Durch eine konkrete Ansprache auf der Startseite und entsprechende Themenseiten, die über Suchmaschinen direkt angesteuert werden, führen wir unsere Gäste nun direkt zu ihrem Anliegen", erläutert Wolfgang Schmitz mit Verweis auf die passende Adresse: "http://www.haus-der-unternehmer.de"

FOTO: Probst Andreas

FOTO: Probst Andreas

Im Jahr 2016 kamen knapp 14.000 Gäste ins Haus der Unternehmer in Buchholz - unter ihnen viele Prominente wie Blogger Sascha Lobo, Bundesminister Peter Altmaier, Bundestagspräsident Norbert Lammert, die NRW-Minister Michael Groschek und Garrelt Duin oder der Bundesminister a.D. Wolfgang Clement. Das Haus der Unternehmer ist Sitz der Unternehmerverbandsgruppe mit seinen 700 Mitgliedern bundesweit. Hier finden Tagungen und Firmenjubiläen sowie die Seminare und Veranstaltungen des Unternehmerverbandes statt. Darüber hinaus erfreut sich das Haus aber auch bei privaten Feiern wachsender Beliebtheit, wie Veranstaltungsleiterin Sabine van Uden festgestellt hat: "Von Mai bis September hatten wir an jedem Wochenende ein Brautpaar mit seinen Gästen im großen Lichtsaal. Hinzu kommen Familienfeste in unserem Bankettrestaurant, Weihnachtsfeiern in unserem Kaminzimmer oder runde Geburtstage in unserem Weinkeller." Van Uden hat sich zur Hochzeitsplanerin gemausert und weiß, an was Brautpaare denken müssen und welche Trends es bei Hochzeitsfeiern gibt: "Zunehmend organisieren wir für Brautpaare Desserts vom nostalgischen Eiswagen oder eine Candy-Bar, an der die Gäste naschen und sich selbst sein süßes Gastgeschenk zusammenstellen können. Mehr und mehr ist auch Programm gefragt - der Tisch-Kicker oder die Carrera-Bahn für die großen, und spezielle Betreuung für die kleinen Kinder."

Quelle: RP