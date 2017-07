später lesen Duisburg 200 Tauben verenden bei Brand im Hagenshof 2017-07-04T17:42+0200 2017-07-05T00:00+0200

Die Feuerwehr wurde gestern Morgen gegen 4 Uhr zur Wiesbadener Straße im Hagenshof gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Gebäude bereits im Vollbrand, in dem 200 Tauben untergebracht waren. Sie starben in ihrem Taubenschlag. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Die Feuerwehr leitete umgehend einen massiven Löschangriff ein. Durch eine so genannte "Riegelstellung" konnte ein zweiter Taubenschlag vor den Flammen geschützt werden. Die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr sorgten für ausreichend Löschwasser, denn die Wasserversorgung gestaltete sich anfangs schwierig. Es waren 30 Kräfte der Berufsfeuerwehr, 20 Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr und insgesamt elf Fahrzeuge im Einsatz. Die Brandursache wird jetzt durch die Polizei ermittelt.