später lesen Duisburg A 40-Brücke: Vorbereitungen für die LKW-Waage 2018-03-09T17:07+0100 2018-03-10T00:00+0100

In Vorbereitung für Sanierungsarbeiten und den Aufbau der LKW-Wiegeanlage an der A40-Rheinbrücke in Neuenkamp wird ab dem morgigen Sonntag, 11. März, die Anschlussstelle Duisburg-Häfen bis Mitte April teilweise gesperrt.