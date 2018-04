Nach dem Brand eines Lkw unter einer Brücke ist ein Teil der A59 gesperrt. Das wird laut Straßen NRW auch noch einige Zeit so bleiben.

Die Sperrung bis zur nächsten Woche kündigte am Donnerstag der Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen an. Bis dahin müssen noch die entnommenen Materialproben der geschädigten Brücke untersucht und weitere statische Berechnungen angestellt werden. Der "Meidericher Brückenzug" in Duisburg ist seit Anfang dieser Woche ab dem Kreuz Duisburg in Richtung Norden gesperrt, weil unter der Brücke in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Lkw und mehrere Fahrzeuge gebrannt haben.

Die aktuellen Untersuchungen der Experten gehen in zwei Richtungen: Zum einen muss geklärt werden, wie die beschädigten Stahlelemente der "externen Vorspannung" der Brücke, die derzeit demontiert werden, neu beschafft und wieder angebracht werden können. Diese Vorspannung war 2001 installiert worden, um die mittlerweile 60 Jahre alte Brücke belastbarer zu machen. Die Herausforderung hierbei ist laut Straßen.NRW: Die beschädigten Spannglieder gibt es nicht "um die Ecke", sie müssen extra angefertigt werden.

Die Freigabe der A59 hatte sich in den vergangenen Tagen immer wieder verschoben. Zuerst hatte es geheißen, die Sperrung der Autobahn würde wohl mindestens bis Donnerstag dauern.

Warten auf Gutachter-Aussage

Darüber hinaus erwartet Straßen.NRW von seinem Gutachter eine Aussage über den Zustand der eigentlichen Brücke. Hat der Beton beziehungsweise die innenliegende Stahlbewehrung so stark gelitten durch die Hitzeentwicklung, dass die Brücke ein zusätzliches statisches Problem hat? Dazu gibt es noch keine verlässlichen Aussagen.

Unter anderem mit der Stadt Duisburg findet noch in dieser Woche eine Verkehrsbesprechung statt, in der die Gutachterergebnisse, die Auswirkungen und mögliche Verkehrsführungen unter Betrachtung aller denkbaren Szenarien besprochen werden. Anfang nächster Woche sollen die weitere Vorgehensweise und die notwendigen Reparaturen feststehen.

(skr)