Duisburg: Ärger um die Sanierung der Schulz-Knaudt-Straße

Im vergangenen Jahr wurde der erste Teil der Schulz-Knaudt-Straße aufwendig saniert. Dies geschah mit Hilfe des kommunalen Investitionsprogramms des Landes NRW, "und zwar auf sehr großzügige Weise", wie RP-Leser Michael Flammer meint, der sich an uns gewandt hat. Er befürchtet, dass der Eigentümeranteil an den Baumaßnahmen über das normale Maß hinausgehen wird. Für den zweiten Teil der Schulz-Knaudt-Straße ist der gleiche Aufwand vorgesehen, Baubeginn noch in diesem Jahr.