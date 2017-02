später lesen Wegen Sturmböen Altweiberpartys in Duisburg-Walsum und Dinslaken abgesagt FOTO: Büttner, Martin 2017-02-23T09:58+0100 2017-02-23T09:51+0100

Die Altweiberparty in Duisburg-Walsum sowie in Dinslaken auf dem Altmarkt fallen wegen des drohenden Sturms aus. Das gaben die Veranstalter am Donnerstagvormittag bekannt.

