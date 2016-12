Duisburg: Arnd Köfler ist neu im Stahl-Vorstand von Thyssen

Er löst Herbert Eichelkraut, der der Stahlsparte des Thyssen-Konzerns aber weiter beratend zur Seite steht.

Neues Vorstands-Mitglied der thyssenkrupp Steel Europe AG wird mit Wirkung vom 1. Januar Dr. Arnd Köfler. Er übernimmt als Chief Technology Officer (CTO) das Ressort von Dr. Herbert Eichelkraut und ist für die sogenannten "Upstream-Aktivitäten" verantwortlich, das heißt für die Stahlerzeugung vom Roheisen über Rohstahl bis zur fertigen Bramme. Köfler hat nach seinem Maschinenbau-Studium seine berufliche Tätigkeit 1993 bei der Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH (HKM) in Hüttenheim aufgenommen.

Seit 2013 arbeitet der 49-Jährige in der Stahlsparte von thyssenkrupp, zuletzt als Leiter für die Produktion (Walzen und Veredeln) in Beeckerwerth. Er folgt auf Herbert Eichelkraut, Jahrgang 1956. Dieser war seit 1988 in verschiedenen Funktionen bei thyssenkrupp und HKM tätig, so als Chief Executive Officer (CEO) für das Werk von thyssenkrupp CSA in Brasilien. Seit dem 1. Januar 2012 war Eichelkraut Mitglied des Vorstands der thyssenkrupp Steel Europe AG. "Mit seinem profunden Fachwissen und der hohen technischen Kompetenz war Dr.

Eichelkraut ein wichtiger Faktor für die Weiterentwicklung unseres Unternehmens", so Andreas Goss, CEO der thyssenkrupp Steel Europe AG. "Er hat sich intensiv für Investitionen zur Modernisierung unseres Produktionsnetzwerks eingesetzt und hat damit wesentlich zur Steigerung unserer Wettbewerbsfähigkeit beigetragen." Eichelkraut wird der Stahlsparte von thyssenkrupp weiterhin beratend zur Verfügung stehen.

