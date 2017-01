Duisburg: Auch schnelles Essen kann vielfältig sein

Die Lieferdienste in Duisburg bieten neben Pizza und Co. viele weitere Gerichte an, die teilweise aus fernen Ländern stammen. Auch Vegetarier und Veganer können sich mittlerweile Essen nach Hause liefern lassen. Von Jan Luhrenberg

Der Magen knurrt, aber der Kühlschrank ist leer? Es ist Sonntag und keine Lust zu kochen? In solchen Fällen genügt ein Klick im Internet oder ein Anruf bei einem beliebten Restaurant oder Imbiss. Das Angebot an Lieferdiensten in Duisburg ist groß und vielfältig: Neben Klassikern wie Pizza und Döner gibt es spezielle Angebote, bei denen auch Veganer und Vegetarier satt werden. Zudem können sich Hungrige Gerichte aus fernen Kulturen zukommen lassen.

Der Baklava-Lieferservice

Das Restaurant "Mevlana" an der Ruhrorterstraße in Kaßlerfeld bietet zum Beispiel türkische Küche. Von 12 bis 21.45 Uhr - Samstag und Sonntag erst ab 13 Uhr - liefert es neben dem Döner in allen Varianten auch Teigspezialitäten (ab 3 Euro). Dazu gehören unter anderem die Hefeteigschiffchen Pide, die klassisch mit Hackfleisch gefüllt sind. Als Dessert bietet das Restaurant ebenfalls typisch türkische Kost: Baklava besteht aus Blätterteig, der in Zuckerwasser eingelegt wird und mit Nüssen gefüllt wird (ab 3 Euro). Nach Hause kommen alle Speisen ab einem Bestellwert von zwölf Euro, die Lieferung erfolgt kostenlos.

Auch das "Hürrem" an der Jägerstraße in Hamborn ist in der türkischen Gastronomie zu Hause. Dort gibt es unter anderem Kebap-Spieße aus dem Holzkohleofen und verschiedene landestypische Grill- und Pfannengerichte (ab 8,90 Euro mit Beilage). Für Vegetarier bereitet das Restaurant Cig Köfte zu. Die vegetarischen Frikadellen bestehen aus Weizengrütze, Walnüssen und diversen Gewürzen (ab 4 Euro für vier Stück). Eine Lieferung erfolgt zwischen 13 und 21.45 Uhr und ist kostenlos, wenn Essen für über 25 Euro bestellt wird.

"Mr. Wasabi" an der Heerstraße

Das asiatische Restaurant "Mr. Wasabi" an der Heerstraße in Hochfeld hat sich auf Sushi spezialisiert. Hier gibt es alle Varianten des beliebten Gerichtes aus Fisch und Reis - teilweise auch als vegetarische Gemüsevariante. Neben der klassischen Zubereitung mit Alge wird das Sushi unter anderem gebacken und paniert serviert oder als California Roll, bei denen der Reis den Fisch oder das Gemüse ummantelt. Menüs gibt es ab 6,50 Euro. Ansonsten bekommt man einzelne Gerichte für unter zwei Euro. Mr. Wasabi liefert ab einem Bestellwert von zehn Euro und schlägt dafür 1,50 Euro auf den Preis auf. Eine Lieferung erfolgt Montag bis Freitag von 11.30 bis 21.45 Uhr. Am Wochenende sogar bis 22.30 Uhr.

Indische Köstlichkeiten werden im "Marcello" an der MülheimerStraße in der Nähe des Hauptbahnhofes gekocht und nach Hause gebracht. Neben Gerichten mit Hühnchen, Lamm oder gebratenem Reis, gibt es auch eine Handvoll Speisen, aus denen Vegetarier wählen können. Alle indischen Gerichte gibt es ab 8,50 Euro. Der Mindestbestellwert liegt bei fünf Euro. Ab einem Preis von über zehn Euro entfällt die Liefergebühr, die ansonsten bei einem Euro liegt.

Gesunde Pommes

Ein Imbiss der besonderen Art liegt in Neudorf am Ludgeriplatz. Die "Pommeserei" versteht sich einerseits als klassische Pommesbude mit Currywurst, Burger, Pommes und Co. Doch sie bietet auch einige vegane Produkte an: Seitanbratwurst, Bulgurfrikadelle, Reisbällchen und hausgemachte vegane Soßen - unter anderem Mayonnaise, Currysauce und Ketchup.

Am Samstag und Sonntag können sich Hungrige Gerichte auch nach Hause liefern lassen, jeweils ab 18 Uhr. Das Besondere: Das Essen wird ab Bestellungen im Wert von zehn Euro mit einem Fahrradkurier durch Neudorf und angrenzende Stadtteile kutschiert. Ab Bestellungen über 25 Euro ist die Lieferung frei Haus, ansonsten kostet sie zwei Euro. Bestellungen werden unter Telefon 0203-40639707 entgegengenommen. Die komplette Speisekarte gibt es unter "www.pommeserei.de". Dass Lieferdienste nicht immer nur Fast Food an den Mann bringen, beweist der Obst-Lieferservice, der montags und mittwochs in der Zeit von 8 bis 14 Uhr direkt an den Arbeitsplatz liefert. Der Kunde kann zwischen Körben mit sechs und neun Kilogramm wählen. Der kleine Korb enthält 35 Markenfrüchte plus Trauben und reicht für sechs bis zwölf Personen. Er kostet knapp 26 Euro, für die Lieferung fallen keine weiteren Kosten an. Die Körbe können im Internet unter "www.deliver24.de/lieferservice-speisekarte/fruiton-obst-lieferservice-duisburg" zu einer gewünschten Zeit bestellt werden.

Gerichte der asiatischen und türkischen Restaurants können im Internet oder per App bei Lieferheld sowie Lieferando bestellt werden.

Quelle: RP