Am Hauptbahnhof: Baubeginn für das LANUV

Ab sofort haben auf dem Baugrundstück für das Landesumweltamt am Hauptbahnhof die Ingenieure das Sagen. Dort errichtet der Projektentwickler Aurelis bekanntlich zwei Gebäude für die Behörde. Der Grundstückseigentümer investiert einen hohen zweistelligen Millionenbetrag. Auf der Fläche werden ein großes Büro- und ein Laborgebäude entstehen. Ende 2018 sollen rund 400 Mitarbeiter des LANUV ihren neuen Arbeitsplatz am Duisburger Hauptbahnhof beziehen. Im ersten Quartal 2017 wird Aurelis auch den Bauantrag für das Parkhaus stellen, in dem das Landesamt 150 Stellplätze für seine Mitarbeiter von Aurelis anmietet.