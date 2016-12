Duisburg: Bekenntnis eines Müllentsorgers

Die Wirtschaftsbetriebe haben im Herbst ihre Kunden nach der Zufriedenheit mit den Wirtschaftshöfen befragt. Komisch, mich nicht. Und dabei fahre ich doch leidenschaftlich gerne zur "Kaiserswerther Straße". Von Hildegard Chudobba

Unter diesem Namen firmiert bei uns der Müllsammelplatz im Duisburger Süden. Denn "Wirtschaftshof" ist doch ein furchtbares Wortungetüm. Eingebogen auf das Grundstück empfängt mich dort nicht Müll und Dreck, sondern putzige Figürchen aus Ton oder so. Diese Gartenzwerge und anderen Un-Schönheiten haben wohl ihre Besitzer dort entsorgen wollen, und die Mitarbeiter haben sie zur Dekoration auf die Wiese gesetzt. Nett!

Eigentlich sollten sie ja jeden hineinfahrenden Wagen kontrollieren, aber nicht immer nehmen sie es pingelig genau. Wahrscheinlich können sie - erfahren wie sie sind - vom Auto und dessen Fahrer schon auf den angelieferten Müll zurückschließen. Und was soll eine Frau allein in einem Wagen mit sehr begrenztem Kofferraumvolumen schon anschleppen? Bezahlen musste ich zumindest bislang so gut wie noch nie. Ganz ehrlich, so ganz verstanden habe ich es eh bis heute nicht, wann und wofür abkassiert wird. Will ich aber auch gar nicht wissen. Denn selbst wenn es viel Geld wäre: Was ist das schon gegen einen aufgeräumten Keller, wo in der Regel bei uns erst mal alles landet, was nicht behalten werden soll.

Rund um die aufgestellten Container herrscht sehr häufig ein wahres Verkehrschaos. Und das vor allem, weil viele ihre Autos zwar vorwärts, nicht aber rückwärts bewegen können. Und es sind vor allem Männer, die da hinterm Steuer sitzen. Denn den Krempel ausladen und in die Behälter wuchten, das erfordert schließlich vor allem Kraft und weniger Köpfchen. Aber lassen wir das! Der Reiz des Wirtschaftshofes macht eigentlich aus, was an den Containern passiert. Und dazu muss man schon ein ein bisschen Beobachtungszeit haben. Nirgendwo sonst lässt sich so wunderbar über Müll und dessen Vermeidung philosophieren und darüber nachdenken, welche persönlichen Geschichten wohl hinter dem Entsorgten stehen. Mancher Krimskrams wirkt geradezu intim, anderer zeugt von offensichtlich großem handwerklichen Geschick. Da wirft einer eine komplette Eichenholzdecke in den Abfall, die vielleicht noch bis vor kurzem das Wohnzimmer zierte. Nebenan hebt ein anderer eine Kloschüssel mit Sprung in den Behälter. Und an einer anderen Stelle landet eine ganze Ladung plüschiger Schmusetiere auf dem Müll. An vielen Teilen ist äußerlich überhaupt keine Beschädigung zu erkennen, so wie an dem gepflegten Fernsehgerät, dass ein Ehepaar aus dem Kofferraum hebt. Man habe sich mal was Neues gönnen wollen, sagt es auf Nachfrage. Kaputt sei das Gerät nicht, aber immerhin schon sechs Jahre alt. Auch das oben im Container liegende Geschirr mit Blümchenmuster- schätzungsweise für 24 Personen - sieht noch makellos aus. Hätte bestimmt noch jemanden glücklich machen können.

Irgendwann habe ich mal bei der Anlieferung einen Mitarbeiter darauf angesprochen, dass ich einige Teile mitbringe, die noch völlig intakt sind und habe ihn gefragt, ob es denn nicht so etwas wie einen "Second-Hand-Container" gäbe, aus dem sich jeder heraussucht, was er gebrauchen kann. Ich glaube, er hat mich nicht verstanden...

