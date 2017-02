Beim Versuch der Polizei, die Personalien eines 20-Jährigen aufzunehmen, hat es am Sonntag Randale gegeben. Ein Polizeihund biss dabei einen 23-Jährigen.

Die Polizei nahm am Sonntagabend auf der Sittardsberger Allee zwei Männer (beide 20 Jahre) fest, ein 23-jähriger kam nach dem Biss eines Diensthundes ins Krankenhaus. Alle drei waren an einer Auseinandersetzung in beziehungweise. vor einer Kneipe beteiligt.

Gegen 21 Uhr war die Polizei dorthin gerufen worden, weil eine 18-Jährige in Begleitung von Freunden mit einem der 20-Jährigen in Streit geraten war. Der Mann hatte sie beleidigte und bespuckte. Als die Polizisten die Personalien des alkoholisierten Mannes feststellen wollten, reagierte er aggressiv und wollte flüchten. Die Beamten hielten ihn fest, woraufhin er nach ihnen trat und schlug. Zeitgleich kamen immer mehr Personen dazu und mischten sich ein.

Ein ebenfalls 20-Jähriger ging die Polizisten an, die Pfefferspray einsetzten und Unterstützung von einem Kollegen mit Diensthund bekamen. Ein weiterer Randalierer (23) versuchte, den Beamten zu schlagen. Das ließ Diensthund Carlos nicht zu und biss dem 23-Jährigen in den Arm. Erst als weitere Streifenwagen zur Unterstützung eintrafen, beruhigte sich die Situation. Die beiden 20-Jährigen mussten zwecks Blutprobe mit zur Wache. Den Rest der Nacht verbrachte das Duo zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam. Die drei Randalierer erwartet jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Quelle: RP