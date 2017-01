Duisburg: Bistum stellt Pop-Kantoren ein

Die katholische Kirche möchte mit einem neuem Angebot vor allem jüngere Menschen ansprechen. Das Bistum Essen stellt deshalb zwei so genannte Pop-Kantoren ein.

Das Bistum Essen will so die christliche Pop- und Rock-Musik fördern. Diese beiden Musiker sollen zusammen mit Chören und Bands in allen Regionen des Bistums Essen in Gottesdiensten, Konzerten und Workshops diese besondere Kirchenmusik bekannt machen - ein Angebot, mit dem die katholische Kirche vor allem jüngere Menschen ansprechen möchte. "Das ist eine ausgesprochen emotionale Musik, über die Zuhörer sehr leicht einen Zugang bekommen", sagt Stefan Glaser, Bischöflicher Beauftragter für die Kirchenmusik im Bistum Essen. Er leitet das Projektteam, das der christlichen Pop-Musik den Weg ebnen soll. Dabei sollen die Titel aus Sparten wie Pop, "Praise and Worship", Gospel, Hill-Songs, Rock oder Jazz in Zukunft nicht etwa alt hergebrachte Titel wie "Großer Gott, wir loben dich" oder "Ein Haus voll Glorie schauet" ersetzen, betont Glaser: "Die Pop-Musik wird ein zusätzliches Element in unserer ohnehin schon sehr vielfältigen kirchenmusikalischen Landschaft."

Musik lockt Besucher der Kirche an

Ein erster Workshop hat Glaser und seinem Team Mut gemacht. Einen Tag lang haben sie mit Sängern und Instrumentalisten geprobt - beim anschließenden Gottesdienst "waren dann viele dabei, die sonst kaum in die Kirche gehen", so Glaser. "Und ganz viele Gottesdienstbesucher haben uns gefragt, warum es diese Musik nicht häufiger in der Kirche gibt." Für Glaser ist die Förderung christlicher Pop-Musik damit nicht nur eine Anpassung an den Zeitgeist: "Diese Musik bietet einen emotionalen Zugang zu den zentralen Themen unseres Glaubens." Im Gegensatz dazu seien viele etablierte Kirchenlieder, selbst aus dem Bereich des "Neuen Geistlichen Liedguts", von ihrer Sprache und von ihrer musikalischen Gestaltung her zu kompliziert. "Diese Musik ist wirklich gut geeignet zum Mistsingen", wirbt Glaser. Vor allem die evangelische Kirche macht bereits seit Längerem gute Erfahrung mit christlicher Pop-Musik und Pop-Kantoren.

So betreten die beiden Pop-Kantoren in vielerlei Hinsicht Neuland, wenn sie in den Gemeinden und Pfarreien des Ruhrbistums unterwegs sind, um Chöre und Bands für Pop-Musik zu begeistern und sie so immer bekannter zu machen. Während einer der beiden Pop-Kantoren seine Basis in der Gelsenkirchener Jugendkirche GleisX hat, wird sein Kollege - oder seine Kollegin - im gesamten Ruhrbistum im Einsatz sein. Für beide Stellen ist ein Abschluss in Popularmusik erforderlich. Mit den Pop-Kantoren setzen Glaser und sein Team eines der zentralen Projekte des Zukunftsbildes im Bistum Essen um: Seit 2015 arbeitet das Ruhrbistum an insgesamt 20 Projekten, um das Mitte 2013 entstandene Zukunftsbild des Bistums Stück für Stück in die Praxis umsetzen. Wie bei den Pop-Kantoren geht es in vielen dieser Projekte darum, die Kirche mit Menschen in Kontakt zu bringen, die sie bislang kaum erreicht.

Gemeinden, Chöre, Bands oder Einzelpersonen, die sich für das Thema christliche Pop-Musik allgemein oder konkret für einen Workshop mit den Pop-Kantoren interessieren, können sich an Stefan Glaser wenden: "mailto:Stefan.Glaser@bistum-essen.de" oder auch über die Telefonnummer 0201/2204-509.

Quelle: RP