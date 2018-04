später lesen Bei Duisburg A59-Brücke durch Lkw-Brand beschädigt - Sperrung LKW-Brand unterhalb der Berliner Brücke Ein brennender LKW beschäftigte die Feuerwehr Duisburg in der vergangenen... Gepostet von Feuerwehr Duisburg am Sonntag, 15. April 2018 2018-04-16T07:56+0200 2018-04-16T08:19+0200

In der Nacht von Sonntag auf Montag hat unter der Berliner Brücke der A59 in Duisburg ein Lkw gebrannt. Das Feuer griff auf mehrere andere Fahrzeuge über. Auch die Brücke wurde beschädigt. Die Autobahn ist in Richtung Dinslaken gesperrt.

