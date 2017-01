später lesen Wohnungsbrand in Duisburg Bewohner kommen während Löscharbeiten nach Hause Teilen

2017-01-07

Die Feuerwehr Duisburg wurde in der Nacht zu Samstag zu einem Wohnungsbrand in Hochemmerich gerufen. Ein Zimmer brannte bereits lichterloh. Die Einsatzkräfte gingen zunächst davon aus, dass sich Menschen in der Wohnung befinden.