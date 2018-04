später lesen Durch Feuer beschädigt A59-Brücke bei Duisburg könnte bis Sonntag gesperrt bleiben 2018-04-16T07:56+0200 2018-04-16T13:46+0200

In der Nacht von Sonntag auf Montag hat unter der Berliner Brücke der A59 in Duisburg ein Lkw gebrannt. Das Feuer beschädigte Teile der Brücke. Die Autobahn ist derzeit in Richtung Dinslaken gesperrt. Das könnte noch tagelang so bleiben. Von Tim Harpers