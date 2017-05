später lesen Feuerwehr-Großeinsatz Brand in leerstehender Schule in Duisburg 2017-05-02T07:28+0200 2017-05-02T07:50+0200

Am Montagnachmittag hat es in einer Schule in Duisburg-Meiderich gebrannt. Die Feuerwehr war im Großeinsatz. Das Gebäude stand leer, es wurde niemand verletzt.