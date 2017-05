Am Mittwoch ist in einem Café im Duisburger Innenhafen ein Frau tot gefunden worden. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können.

Ein Passant hatte die Tote am Mittwochmorgen durch die Glasscheiben des Café Vivo gesehen und die Polizei alarmiert. Die Leiche lag in einer Blutlache auf dem Boden. Es handelte sich um die 46 Jahre alte Betreiberin des Cafés. Laut Obduktion wurde sie erschossen.

Am Freitag war die Spurensicherung noch einmal am Tatort. Die Ermittler haben mittlerweile den Tatzeitraum auf zwischen 9.30 Uhr und 9.50 Uhr eingegrenzt. Nun sucht die Polizei Zeugen, die in diesem Zeitraum an dem Café vorbeigekommen sind und Beobachtungen gemacht haben.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 0203 280-0 entgegen.

