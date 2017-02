Die sofortige Behandlung seines Hasen lag einem Mann offenbar so sehr am Herzen, dass er ein Messer zückte und Mitarbeiter einer Tierklinik in Duisburg bedrohte.

Nach Angaben der Polizei randalierte der 52-Jährige am Mittwoch in der Tierklinik an der Wintgenstraße. Zuvor verlangte er von den Tierärzten, umgehend seinem Hasen ein Implantat zu entnehmen, welches sie aufgrund eines Beinbruchs vor sechs Jahren einsetzten.

Als der aufgebrachte Mann ein Messer zückte und herumschrie, alarmierten die Mitarbeiter die Polizei. Die Einsatzkräfte legten dem verwirrten 52-Jährigen Handschellen an und brachten ihn in ein Krankenhaus. Auch sein Haustier verbrachte den Tag in der Klinik. Nachdem sein Besitzer abtransportiert wurde, umsorgten die Mitarbeiter den Hasen in der Tierklinik.

(maxk)