SEK-Einsatz in Duisburg-Beeck

Im Duisburger Stadtteil Beeck hat es am Mittwochabend einen SEK-Einsatz gegeben. Mindestens eine Person wurde offenbar festgenommen. Die genauen Hintergründe des Einsatzes sind noch unklar.

Gegen 20.40 Uhr rückten die Beamten des Spezialeinsatzkommandos an der Neanderstraße an und stürmten eine Wohnung. Wie mehrere Medien berichten, hat es dabei mindestens eine Festnahme gegeben.

Die Polizei in Duisburg bestätigte am Morgen lediglich, dass ein solcher Einsatz in Duisburg-Beeck als Unterstützung einer Verhaftung stattgefunden habe. Zu den genauen Hintergründen machte sie noch keine Angaben.

(maxk)