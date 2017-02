Spielhallenmitarbeiter schlagen bewaffnete Täter in die Flucht

Versuchter Überfall in Duisburg

Drei bewaffnete Täter haben am Montagmorgen versucht, in Duisburg eine Spielhalle zu überfallen. Eine Mitarbeiterin löste Alarm aus. Die Täter flohen ohne Beute.

Urs Lamm (url) arbeitet als Crossmedia-Journalist in der Redaktion Moers.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Überfall um 8.25 Uhr. Den Angaben zufolge waren die Täter mit einer schwarzen und einer weißen Pistole bewaffnet, als sie die Spielhalle an der Wanheimerstraße betraten. Als eine 64-jährige Mitarbeiterin die Unbekannten bemerkte, schloss sie die Tür zum Kassenraum und löste den Alarm aus.

Daraufhin flüchteten die Männer in Richtung Siechenhaus-/Heerstraße. Ein weiterer Mitarbeiter (37) nahm die Verfolgung auf. Er sah, wie die Unbekannten in einem Haus an der Siechenhausstraße verschwanden. Die Polizei durchsuchte dort Flur und Keller. Die Beamten kontrollierten die Personen, die sich im Haus befanden. Die Täter fanden sie dabei nicht.

Die Männer sind nach Angaben der Polizei zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß und waren zur Tatzeit dunkel gekleidet. Sie trugen Handschuhe. Zeugen, die zur Tatzeit etwas Auffälliges beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, wenden sich bitte an das Kriminalkommissariat 13 unter der Telefonnummer 0203 280-0.

