Versuchter Überfall in Duisburg Unbekannter schlägt Senior mit Ast nieder 2017-02-23T14:33+0100

Am Donnerstagmorgen soll ein Unbekannter in Duisburg-Hochemmerich einen 82-Jährigen mit einem Ast angegriffen haben. Eine Zeugin schrie den Schläger an, er flüchtete. Die Polizei sucht den Täter.