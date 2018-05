Einsatz in Duisburg: Feuerwehr birgt Wasserleiche aus Südhafen

Am Samstagvormittag ist die Feuerwehr mit Tauchern zum Südhafen in Duisburg ausgerückt. Dort wurde eine Wasserleiche aus dem Hafenbecken geborgen.

Wie die Feuerwehr mitteilte, hat man die Leiche der Wasserschutzpolizei übergeben. Über Hintergründe und Identität der Leiche ist bislang nicht bekannt.

Ein zweiter Einsatz folgte am frühen Nachmittag. Eine Frau war im Innenhafen in Not geraten. Bevor die Feuerwehr vor Ort eintraf, hatten Passanten die Frau aber bereits aus dem Wasser gezogen. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Auch hier sind die Hintergründe des Vorfalls noch unklar.

(felt)