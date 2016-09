später lesen Düsseldorf Mann klettert in Altkleidercontainer und stirbt FOTO: Patrick Sch�ller Teilen

In der Nacht zu Sonntag wurde in Garath ein Mann tot aus einem Altkleidercontainer geborgen. Zeugen hatten die Polizei und Rettungskräfte gerufen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand gibt es keinen Hinweis auf ein Fremdverschulden. Die Ermittlungen dauern an.