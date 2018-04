später lesen A59-Brücke bei Duisburg Wohnungsloser gesteht Brandstiftung FOTO: Christoph Reichwein 2018-04-19T14:56+0200 2018-04-19T14:56+0200

Ein 29-Jähriger hat gestanden, am vergangenen Montag einen Brand an einem Lkw unter einer Brücke der A59 in Duisburg gelegt zu haben. Durch das Feuer war die Brücke derart beschädigt worden, dass die Autobahn noch bis nächste Woche gesperrt bleiben muss.

