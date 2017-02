Duisburg: Brand in Bürogebäude - Polizei sucht Verdächtigen

Brand in Bürogebäude - Polizei sucht Verdächtigen

Die Duisburger Polizei geht nach einem Feuer in einem Bürogebäude am Samstag von Brandstiftung aus. Die Ermittler suchen mit einem Bild aus einer Überwachungskamera nach einem verdächtigen Mann.

Urs Lamm (url) arbeitet als Crossmedia-Journalist in der Redaktion Moers.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll sich die Tat am Samstagmorgen gegen 5.50 Uhr ereignet haben. Im Keller eines Bürogebäudes an der Straße Stapeltor brach ein Feuer aus. Die Polizei geht davon aus, dass Brandstiftung die Ursache für die Flammen ist.

Eine Überwachungskamera zeichnete einen unbekannten Mann beim Betreten und Verlassen des Gebäudes auf. Die Polizei sucht nun mit einem Bild nach dem Verdächtigen.

Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann? Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle und das Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 0203 280-0 entgegen.

