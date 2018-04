Die Polizei hat dank Hinweisen aus der Bevölkerung zwei junge Männer gefasst, die einen Lkw unter der A59 in Duisburg angezündet haben sollen.

Wie die Polizei mitteilt, gelten die beiden 19 und 29 Jahre alten Männer als dringend verdächtig, am Montagmorgen einen Lkw unter der Berliner Brücke in Duisburg angezündet zu haben. Die Männer sollen am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Flammen hatten mindestens acht weitere Autos beschädigt und mehrere Millionen Euro Sachschaden verursacht. Der Brand sorgte auch für die Sperrung der A59 vom Autobahnkreuz Duisburg bis Meiderich in Fahrtrichtung Norden.

Am Donnerstag will sich Straßen NRW dazu äußern, wann die Brücke wieder freigegeben werden kann.

(sef)