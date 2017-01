Urs Lamm (url) arbeitet als Crossmedia-Journalist in der Redaktion Moers.

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Ihr Name

Wenn Marline in eine Kamera schaut, dann strahlt sie über das ganze Gesicht. Die Sechsjährige setzt ein Lächeln auf, mit dem sie Menschen fangen kann. Den gleichen Gedanken hatte offenbar auch Marlines Oma Petra Strauß, als sie im vergangenen Frühjahr vorschlug, ihre Enkelin beim Casting von Brandt-Zwieback anzumelden. Auf einer Packung hatte sie von der Aktion gelesen.

Mutter Melina war zunächst nicht ganz so begeistert von der Idee, willigte dann jedoch ein. Mit dem Ergebnis, dass der Wuschelkopf aus Duisburg-Wehofen heute tatsächlich von den Zwieback-Paketen lächelt. Marline ist allerdings nicht das einzige neue Gesicht auf den Paketen. Sie gehört zu sieben Kindern, die aus mehr als 6000 Bewerbern bei der deutschlandweiten Aktion als neue Markengesichter ausgewählt wurden.

FOTO: Christoph Reichwein

Brandt hat fünf Millionen der neuen Zwieback-Packungen produziert. "Wir gehen davon aus, dass sie für einen Zeitraum von etwa vier Monaten auf dem Markt sind", sagt Harald Stoffels, Sprecher der PR-Agentur, die die Aktion betreut. "Danach kehrt Brandt zum bisherigen Kindergesicht auf den Packungen zurück." Dieses gehört einem kleinen und sehr blonden Jungen, der seit 1983 von den Kartons lächelt - es ist der Enkel einer Cousine der Gründer-Ehefrau Betty Brandt. Der einst kleine Junge ist heute erwachsen und lebt in Wuppertal.

Dass Marline nun tatsächlich auf den neuen Zwieback-Packungen zu sehen ist, können ihre Eltern immer noch nicht richtig begreifen. Immer wieder schütteln Melina (29) und Benjamin (31) Hundt den Kopf, wenn sie an den Verlauf der Geschichte denken. Im Frühjahr 2016 gaben sie eine Onlinebewerbung für Marline ab – mit Fotos sowie einigen Informationen über ihre Tochter. "Da wir Marline erst kurz vor Einsendeschluss angemeldet haben, erfuhren wir auch ziemlich schnell, dass sie es in die Top 30 geschafft hat", sagt Melina Hundt.

Fotoshooting im Zoo

Die Wahl in die Top 30 bescherte Familie Hundt, zu der auch der anderthalbjährige Jonathan zählt, eine Reise nach Frankfurt. Im Zoo der Mainmetropole fand ein Fotoshooting mit den 30 Kindern statt. Mitt dabei war auch Sängerin Nena, die zur Jury der Aktion gehörte. "Das war für uns Erwachsene spannender als für die Kinder. Schließlich ist Nena ein Star aus unserer Jugend", sagt Benjamin Hundt.

Marline schaffte es zunächst in die Top 15, beim finalen Onlinevoting erreichte die kleine Duisburgerin letztlich einen der sieben heißersehnten Plätze. Als die Nachricht im August die Familie Hundt erreichte, war die Freude groß. Familie, Freunde und Bekannte werden informiert. Von den 40 Packungen mit Marlines Konterfei, die die Familie vorab als Geschenk von Brandt bekam, ist inzwischen die Hälfte verschenkt. Als Belohnung erhielten die Hundts außerdem ein Honorar. Über die Höhe macht das Unternehmen keine Angaben, auch die Eltern möchten nichts Näheres verraten.

FOTO: Brand

Dass es im Umfeld zunächst auch skeptische Reaktionen gab, verschweigt Melina Hundt nicht. "Es gab Bedenken, ob die Aktion auch wirklich im Sinne des Kindes ist. Das verstehe ich auch. Aber wir haben alles mit Marline abgesprochen und nichts gegen ihren Willen entschieden", sagt Melina Hundt. Wenn man Marline heute fragt, wie sie die Aktion findet, sagt sie "schön!", und räumt damit letzte Zweifel aus.

Marline will Schiedsricherin werden

Abgesehen von ihrer neu entdeckten Leidenschaft für Fotoshootings ist Marline als aktives Mädchen bekannt. Im Sommer stehen regelmäßig Radfahren oder Skateboardfahren auf dem Programm. Einen Karrierewunsch hat die angehende Grundschülerin auch schon: "Mein Opa geht mit mir regelmäßig zum MSV Duisburg. Ich will einmal Schiedsrichterin werden", sagt die Sechsjährige, die selbst gar nicht kickt, sondern eifrig Geräteturnen beim TSV Jahn Hiesfeld in Dinslaken betreibt.

Im Februar steht ein Besuch der Brandt-Fabrik in Thüringen gemeinsam mit den sechs anderen Gewinnerkindern auf dem Programm. "Darauf freue ich mich schon", sagt Marline und lächelt noch einmal so wie auf der Zwieback-Packung, die nun überall in den Supermarktregalen steht.

(url)